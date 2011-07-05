Дизайн 5 наклеек 5х5см

Необходимо создать 99 изображений (в которых будет изменятся только два символа). Исходный файл в веторе!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется разработать 5 наклеек,более менее в едином стиле, которые будут вкладываться в коробки с йо-йо, формат 5x5см
ТЗ, как раньше:
- не нужно использовать официальный логотип, можно использовать любой подходящий шрифт
- 9.8 должно быть главной темой (логотип должен занимать почетное место на рисунке)
- целевая аудитория молодежь 12-18 лет, занимающаяся спортом
- наклейки должны быть яркими
Пример того, что нравится в приложении.
Сайт находится в разработке, но некоторое впечатление о компании можно составить на 98yoyo.ru
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