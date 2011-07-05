Дизайн 5 наклеек 5х5см

# 1 — $ 70 # 2 — $ 30

Здравствуйте, требуется разработать 5 наклеек,более менее в едином стиле, которые будут вкладываться в коробки с йо-йо, формат 5x5см

ТЗ, как раньше:

- не нужно использовать официальный логотип, можно использовать любой подходящий шрифт

- 9.8 должно быть главной темой (логотип должен занимать почетное место на рисунке)

- целевая аудитория молодежь 12-18 лет, занимающаяся спортом

- наклейки должны быть яркими

Пример того, что нравится в приложении.

Сайт находится в разработке, но некоторое впечатление о компании можно составить на 98yoyo.ru