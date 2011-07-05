Дизайн 5 наклеек 5х5см

$100
Иллюстрации и РисункиЗавершен46 заявок2349 просмотров
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#1$70
#2$30

Здравствуйте, требуется разработать 5 наклеек,более менее в едином стиле, которые будут вкладываться в коробки с йо-йо, формат 5x5см

ТЗ, как раньше:

- не нужно использовать официальный логотип, можно использовать любой подходящий шрифт

- 9.8 должно быть главной темой (логотип должен занимать почетное место на рисунке)

- целевая аудитория молодежь 12-18 лет, занимающаяся спортом

- наклейки должны быть яркими

Пример того, что нравится в приложении.

Сайт находится в разработке, но некоторое впечатление о компании можно составить на 98yoyo.ru

12 лет назад
SKAzochnik7
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Победители конкурса
WonberLOL
Владимир 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
#2
Заявки фрилансеров
WonberLOL
Владимир 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
#2
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