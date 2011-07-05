Создание 99 изображений

Сделать обложку для брошюры формата А4. Вышлю 7 картинок. Их нужно обработать чтобы были в серо-сине-голубых тонах. Где-то размыто, где-то, прорисовано и т.д. В результате должна быть единая картинка (вроде микса из присланного, но в ...