Изменить дизайн листовок и флаеров в Кореле

Необходимо изменить исходники буклетов и листовок в Corel Draw . Буклеты и листовки для ресторана доставки суши и японской кухни. Сайт www.bento72.ru

Что нужно изменить:

Буклеты.

в буклете только фон, что нибудь более ярче. Ссылка на исходник:

http://narod2.ru/disk/18136555001/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%B2%202%20%D1%81%D1%82%D1%80.cdr.html

Листовки. ссылка на исходник: http://depositfiles.com/files/sgzh0etmu

В листовках:

1. измените размер с А5 на А6

2. поменяйте логотип "sushi land" на новый логотип "Бенто". ссылка на новый логотип http://depositfiles.com/files/rugak0amb Гейшу можно оставить.

3. Текст будет такой:

Японская и Китайская кухня,

а для любителей "острых ощущений" - Новинка!!!

Южно-корейская кухня( крупным планом)

4. Можно вставить красивое фото блюда( только по теме) с сайта www.bento72.ru

г. Тюмень, ул. Логунова, 5а, ТК " Яркий Сибиряк", 2 этаж. Суши бар "Бенто"

Тел.: 263-452, Служба доставки: 912-515

-- Сделайте в 3-х вариантах--

Для показа вариантов буклетов, сохраните в формате jpeg

Пишите на:

icq 448827461

[email protected]