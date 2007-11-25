Обработать около 100 изображений

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок382 просмотра
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Требуется на разовую подработку грамотный дизайнер из Москвы с отличными знаниями фотошопа.

Задача: до 12 декабря обработать около 100 изображений по сформированному ТЗ.

Оплата обсуждается.

16 лет назад
OneToOne
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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