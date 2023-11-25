Перенести у вектор всі деталі брендування авто

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перенести у вектор всі деталі брендування авто на готовий шаблон

Додаткові фото надам виконавцю

Приклад шаблону у додатку до замовлення

Готовий файл повинен бути у форматі .ai або .eps

19 дней назад
guest_1701690014462
Украина
19 дней в сервисе
Был
12 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям