Шапка для сайта, техдизайн

Нужно быстро и качественно сделать шапку для сайта из предложенных файлов. Можно добавить к ним что-то на ваше усмотрение, но по согласованию.

Нужна хорошая композиция. Тема - борьба двух фракций. (по мотивам Второй Мировой). Но не должно быть явного перевеса в ту или иную сторону, должен быть баланс сил.

Cайт посвящен настольным играм военной тематики, поэтому нужно выдержать стиль.

Основная часть шапки должна быть не менее 1000 пикселей по ширине, высота может быть около 300.

Желательно, чтобы 1000 пикселей картинка не ограничивалась.

Шапка НЕ должна быть прямоугольной. Это значит, что некоторые детали композиции могут вылезать за края.

В дальнейшем на эту шапку будет нанесен логотип и меню.

114Мб http://ifolder.ru/19668862