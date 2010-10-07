Шапка для сайта, техдизайн

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок391 просмотр
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Нужно быстро и качественно сделать шапку для сайта из предложенных файлов. Можно добавить к ним что-то на ваше усмотрение, но по согласованию.

Нужна хорошая композиция. Тема - борьба двух фракций. (по мотивам Второй Мировой). Но не должно быть явного перевеса в ту или иную сторону, должен быть баланс сил.

Cайт посвящен настольным играм военной тематики, поэтому нужно выдержать стиль.

Основная часть шапки должна быть не менее 1000 пикселей по ширине, высота может быть около 300.

Желательно, чтобы 1000 пикселей картинка не ограничивалась.

Шапка НЕ должна быть прямоугольной. Это значит, что некоторые детали композиции могут вылезать за края.

В дальнейшем на эту шапку будет нанесен логотип и меню.

114Мб http://ifolder.ru/19668862

13 лет назад
work4time
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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