Улучшить несколько Visio диаграмм

Выполнить несколько типовый задач с несколькими диаграммами. Основная задача – красиво перерисовать несколько диаграм в MS Visio. Пример диаграммы которую надо перерисовать смотрите в аттаче. Некоторые задачи будут сформулированны на английском, поэтому чтение со словарем и внимание к деталям обязательны. Пишите первое слово в заявке "диаграмма". Ваша доступность требуется не только на выходных, но и в рабочие дни, можно не полный рабочий день. В заявке укажите когда вы сможете начать работать и в какие дни будете доступны, укажите компенсацию за диаграмму как в аттаче.

Оплата по факту или через безопасную сделку.