Улучшить несколько Visio диаграмм

Требуется нарисовать макет фигуры для последующего изготовления статуи с целью установки на улице города. Образ "черного кузнеца" - фигура, ростом около 2 метров, в диаметре 1 м, имеющая вертикально вытянутую форму. В одной руке фигуры - ...
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Выполнить несколько типовый задач с несколькими диаграммами. Основная задача – красиво перерисовать несколько диаграм в MS Visio. Пример диаграммы которую надо перерисовать смотрите в аттаче. Некоторые задачи будут сформулированны на английском, поэтому чтение со словарем и внимание к деталям обязательны. Пишите первое слово в заявке "диаграмма". Ваша доступность требуется не только на выходных, но и в рабочие дни, можно не полный рабочий день. В заявке укажите когда вы сможете начать работать и в какие дни будете доступны, укажите компенсацию за диаграмму как в аттаче.
Оплата по факту или через безопасную сделку.
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