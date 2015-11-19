Нарисовать макет статуи

Всем привет, нужна простенькая картинка, которая смогла б использоваться для рекламы курса. Название курса: "Легкие деньги в бк от Эйнштайнера" Glopart.ru/uploads/wareimages/7106/c14191aac73948a4a956ce9d09729e87.png примерно, такую, только на баскетбольную тематику [url=http://match.win-business.ru/]http://match.win-business.ru/[/url] Вот, побольше её размеры Всем хорошего дня :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать макет фигуры для последующего изготовления статуи с целью установки на улице города.
Образ "черного кузнеца" - фигура, ростом около 2 метров, в диаметре 1 м, имеющая вертикально вытянутую форму. В одной руке фигуры - свиток с указанием на "музей правосудия", в другой руке - некий предмет кузнечного производства, имеющий отношение к процессу отправления правосудия (топор, секира, меч и т.п.).
Предполагается, в дальнейшем, что фигура будет выполнена не в технике литья, а будет полой или контурной, из металлического прута.
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