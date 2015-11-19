Нарисовать макет статуи

Требуется нарисовать макет фигуры для последующего изготовления статуи с целью установки на улице города.

Образ "черного кузнеца" - фигура, ростом около 2 метров, в диаметре 1 м, имеющая вертикально вытянутую форму. В одной руке фигуры - свиток с указанием на "музей правосудия", в другой руке - некий предмет кузнечного производства, имеющий отношение к процессу отправления правосудия (топор, секира, меч и т.п.).

Предполагается, в дальнейшем, что фигура будет выполнена не в технике литья, а будет полой или контурной, из металлического прута.