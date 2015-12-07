10 картинок молодой девушки

Нужно создать 10 картинок: образ молодой девушки оторвы-хулиганки (в стиле Harley Quinn).

Симпатичная, секси девушка, блондинка с двумя хвостиками. см. пример Одета в короткую юбку, топ и высокие сапоги.

1. Соблазняет: стоит в полный рост в кокетливой позе

2. Похотливое лицо, облизывается см. пример

3. Корчит лицо с высунотым языком см. пример

4. С пальцем возле рта делает "тссс"

5. Плачет с растекшейся тушью на лице

6. С табличкой арестована (по пояс)

7. С дерзким лицом показывает Fuck you на обеих руках (по пояс)

8. С невинным лицом сидит на кровати в чулках, со спадающей лямкой от лифчика, держит плюшевого мишку между ног

9. Пьет из бутылки из горла

10. Тошнит в унитаз

Картинка девушки должна быть хорошо прорисована, но не сильно детализирована, так как окончательный вариант будет использоваться в качестве маленькой иконки размером чуть больше эмоджи (emoji).

Технические параметры: формат Layered PSD, векторная графика (bitmap не разрешен), фон #fffff2, размер 1200 на 1200 в формате JPEG. Окончательные файлы нужны в обеих формата PSD и JPEG.

Выбор художника будет производиться ТОЛЬКО на основе предоставленных образцов!

Просьба предоставить образец №1 (можно набросок)!

Ищем художника для дальнейшего сотрудничества. Результатом успешного выполнения данного тестового проекта - будут последующие проекты.