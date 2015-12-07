10 картинок молодой девушки

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки415 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать 10 картинок: образ молодой девушки оторвы-хулиганки (в стиле Harley Quinn). 

Симпатичная, секси девушка, блондинка с двумя хвостиками. см. пример Одета в короткую юбку, топ и высокие сапоги. 

1. Соблазняет: стоит в полный рост в кокетливой позе

2. Похотливое лицо, облизывается см. пример

3. Корчит лицо с высунотым языком см. пример

4. С пальцем возле рта делает "тссс" 

5. Плачет с растекшейся тушью на лице

6. С табличкой арестована (по пояс)

7. С дерзким лицом показывает Fuck you на обеих руках (по пояс) 

8. С невинным лицом сидит на кровати в чулках, со спадающей лямкой от лифчика, держит плюшевого мишку между ног

9. Пьет из бутылки из горла 

10. Тошнит в унитаз

Картинка девушки должна быть хорошо прорисована, но не сильно детализирована, так как окончательный вариант будет использоваться в качестве маленькой иконки размером чуть больше эмоджи (emoji).

Технические параметры: формат Layered PSD, векторная графика (bitmap не разрешен), фон #fffff2, размер 1200 на 1200  в формате JPEG. Окончательные файлы нужны в обеих формата PSD и JPEG.

Выбор художника будет производиться ТОЛЬКО на основе предоставленных образцов!

Просьба предоставить образец  №1 (можно набросок)!

Ищем художника для дальнейшего сотрудничества. Результатом успешного выполнения данного тестового проекта - будут последующие проекты.

8 лет назад
klclaire
39 летСША
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kayson
Дина 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$50
15 дней
Работать с Диной было легко и приятно! Заказ был выполнен в сроки и высоко профессионально! Могу только рекомендовать!
очень довольна этим заказчиком!!!
  • Похожие заказы

  • Сделать картинку для рекламы курса

    $1

    Всем привет, нужна простенькая картинка, которая смогла б использоваться для рекламы курса. Название курса: "Легкие деньги в бк от Эйнштайнера" Glopart.ru/uploads/wareimages/7106/c14191aac73948a4a956ce9d09729e87.png примерно, такую, только на баскетбольную тематику [url=http://match.win-business.ru/]http://match.win-business.ru/[/url] Вот, побольше её размеры Всем хорошего дня :)

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать 4 схемы проезда на сайт

    Здравствуйте. Требуется для нового сайта см. вложения new_site, нарисовать 4 схемы проезда (это расположение 4 офисов, см. вложения на старом сайте primer_proezda. Буду признателен за предложения в которых будут указаны сроки и стоимость данной работы.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать фоновую картинку для подписной страницы

    Продвигаемый продукт: мундштук для безопасного курения, фильтрующий никотин. Задача: изобразить здоровые легкие курящего использующего мундштук, против не использующего. Мундштук + здоровые легкие VS сигарета + грязные, больные легкие. Формат: PSD Размер: 1920x1080 Учитывайте, что сверху этой картинки будет заголовок, текст и ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа по изображению может и 3д даже

    [list=1][*] http://postimg.org/image/rijwke5wj/ есть картинки на шаблонном сайте, надо в них вписать шары. В приложении фото шара. Или предложите другие картинки, куда можно вставить шары – на Ваш вкус и по Вашему совету. Шары предназначены для садов, эксклюзивная ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прорисовка иллюстрации

    Нам необходимо сделать прорисоваку рисунока на сайт (на весь экран на задний фон) по стилистике прорисовки схожее с https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2397c/eNg1pgRj7vs.jpg и https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2394c/f8faJyfFTwQ.jpg Схематичная прорисовака пожеланий  https://pp.vk.me/c629425/v629425401/192bd/4h107lbgotE.jpg То что на молниях(девочки, которых надо нарисовать с фото или сделать обработку как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать персонажа

    Есть сайт развлекательной тематики. Основной персонаж сайта - Лемур. Требуется придумать и нарисовать этого персонажа, чтобы его потом можно было использовать в соцсетях, наносить на фирменную атрибутику сайта (чашки, футболки итд). Должно получиться что-то похожее на: http://vk.com/art.piro http://vk.com/palnom6 http://vk.com/public66287638 , ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка/редактирование локаций для браузерной игры

    Компания-производитель игр, расположенная в г. Шанхай, КНР, ищет художника/иллюстратора для отрисовки новых и внесения изменений в существующие карты городов для стратегии на тему Второй Мировой Войны. Ориентировочный референс прилагается. Если у вы имеете опыт подобной ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад