Требуется контурная отрисовка изображений

Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок450 просмотров
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Требуется контурная отрисовка изображений.

В приложении файл изображения для отрисовки и пример контурной отрисовки.

Пишите цену и срок выполнения.

8 лет назад
smf_kz
36 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад