Рисунок в стиле фэнтези

Идея такая. Ночь. Идем по городу.

Точка обзора "сверху-вниз", как будто смотрим под ноги, и видим что прямо перед нами образовался разлом.

Разлом в земле (которая изначально по краям черная, т.к. ночь).

То что в разломе - это время - как светлая светящаяся энергия (оттенок ближе к синему).

Схематично изображено в приложении. Название должно быть обыграно как элементы разлома (т.е. на краях сделать небольшие трещины).

Синим цветов я выделил отдельно от текста элементы разлома. Они не должны быть на этих местах и такими, это просто схематично и условно. Единственное требование это самый большой элемент разлома по центру, между словами, и наклон этого центрального разлома такой же примерно.

И шрифт именно этот должен быть использован (BankGothicMediumC) и обыгран и примерно в таком же размере и расположении.

p.s. оставить вариант для доработки, надо будет потом примудрить времена года... т.е. на каждый сезон отдельная флора...

p.s.s. в приложении доп файлы для лучшего понимания

по приложению:

timerift - основная схема

зеленый мир - в целом "мир по ту сторону" и стиль исполнения

орк с доской - степень детализации

светящийся разом - точка обзора "сверху-вниз" и эффект самого свечения изнутри

чел на черно-синем фоне - для примера оттенка синего в котором должны быть исполнена "энергия времени"