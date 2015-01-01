Рисунок в стиле фэнтези

Приветствую коллеги. Файл для просмотра прикрепил во вложении. Делал сам, времени как всегда мало, сам не успеваю, поэтому ищу помощника. Требуется отрисовать иллюстрации в векторе (пример стиля выполнения во вложении). То есть форма-блики-тени. Цвета мультяшные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея такая. Ночь. Идем по городу.
Точка обзора "сверху-вниз", как будто смотрим под ноги, и видим что прямо перед нами образовался разлом.
Разлом в земле (которая изначально по краям черная, т.к. ночь).
То что в разломе - это время - как светлая светящаяся энергия (оттенок ближе к синему).
Схематично изображено в приложении. Название должно быть обыграно как элементы разлома (т.е. на краях сделать небольшие трещины).
Синим цветов я выделил отдельно от текста элементы разлома. Они не должны быть на этих местах и такими, это просто схематично и условно. Единственное требование это самый большой элемент разлома по центру, между словами, и наклон этого центрального разлома такой же примерно.
И шрифт именно этот должен быть использован (BankGothicMediumC) и обыгран и примерно в таком же размере и расположении.
p.s. оставить вариант для доработки, надо будет потом примудрить времена года... т.е. на каждый сезон отдельная флора...
p.s.s. в приложении доп файлы для лучшего понимания
по приложению:
timerift - основная схема
зеленый мир - в целом "мир по ту сторону" и стиль исполнения
орк с доской - степень детализации
светящийся разом - точка обзора "сверху-вниз" и эффект самого свечения изнутри
чел на черно-синем фоне - для примера оттенка синего в котором должны быть исполнена "энергия времени"
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