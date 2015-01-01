Отрисовка/редактирование локаций для браузерной игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки180 просмотров
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Компания-производитель игр, расположенная в г. Шанхай, КНР, ищет художника/иллюстратора для отрисовки новых и внесения изменений в существующие карты городов для стратегии на тему Второй Мировой Войны. Ориентировочный референс прилагается. Если у вы имеете опыт подобной работы – свяжитесь с нами, предоставив свои работы и расценки. Вся коммуникация на русском языке.

8 лет назад
nickerpmg
34 годаКитай
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад