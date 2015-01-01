Нарисовать персонажа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Есть сайт развлекательной тематики. Основной персонаж сайта - Лемур.

Требуется придумать и нарисовать этого персонажа, чтобы его потом можно было использовать в соцсетях, наносить на фирменную атрибутику сайта (чашки, футболки итд).

Должно получиться что-то похожее на:

http://vk.com/art.piro

http://vk.com/palnom6

http://vk.com/public66287638 , только тут основной персонаж Лось.

Жду ваши цены, сроки, примеры работ. Заинтересовавшим исполнителям отправлю ссылку на мой сайт.

8 лет назад
anarhiya513
Дмитрий 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад