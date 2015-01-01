Необходимо нарисовать картинки труб

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок263 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые.

Необходимо нарисовать компьютерные модели таких вот картинок труб http://amurteplo.fis.ru/bigformat/12095960.jpg

Количество 5-6 разных штук.

Необходимо узнать срок и стоимость за штуку.

8 лет назад
Bronerny
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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