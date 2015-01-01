Необходимо нарисовать картинки труб

Нам необходимо сделать прорисоваку рисунока на сайт (на весь экран на задний фон) по стилистике прорисовки схожее с https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2397c/eNg1pgRj7vs.jpg и https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2394c/f8faJyfFTwQ.jpg Схематичная прорисовака пожеланий https://pp.vk.me/c629425/v629425401/192bd/4h107lbgotE.jpg То что на молниях(девочки, которых надо нарисовать с фото или сделать обработку как ...
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Здравствуйте, уважаемые.
Необходимо нарисовать компьютерные модели таких вот картинок труб http://amurteplo.fis.ru/bigformat/12095960.jpg
Количество 5-6 разных штук.
Необходимо узнать срок и стоимость за штуку.
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