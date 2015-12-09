Прорисовка иллюстрации

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок277 просмотров
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Нам необходимо сделать прорисоваку рисунока на сайт (на весь экран на задний фон) по стилистике прорисовки схожее с https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2397c/eNg1pgRj7vs.jpg и https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2394c/f8faJyfFTwQ.jpg

Схематичная прорисовака пожеланий 

https://pp.vk.me/c629425/v629425401/192bd/4h107lbgotE.jpg

То что на молниях(девочки, которых надо нарисовать с фото или сделать обработку как на сайте наукомании) это передний план.

Все остальной задний т.е. Джин из колбы, полимерный червяк(зелёный), приведение-это лизун, магический шар(круг), справа как замораживающая роза с азота.

Но мы хотим некую абстракцию. Не обязательно, чтоб задний план был таким же

Это только изображение самой идеи.

В откликах на работу (или личные сообщения) просьба указывать стоимость работы и сроки.

8 лет назад
Gloome
Стас 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ArtKris
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$70
6 дней
Всем рекомендую Кристину! Сделала очень красивую иллюстрацию обещанные в сроки! Одни положительные эмоции)
Станислав замечательный заказчик! Он ответственный, надежный и приятный в общении! Проект был интересный, все материалы предоставляются до начала работы. Оплата мгновенная. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество.