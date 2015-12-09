Прорисовка иллюстрации

Нам необходимо сделать прорисоваку рисунока на сайт (на весь экран на задний фон) по стилистике прорисовки схожее с https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2397c/eNg1pgRj7vs.jpg и https://pp.vk.me/c628323/v628323231/2394c/f8faJyfFTwQ.jpg

Схематичная прорисовака пожеланий

https://pp.vk.me/c629425/v629425401/192bd/4h107lbgotE.jpg

То что на молниях(девочки, которых надо нарисовать с фото или сделать обработку как на сайте наукомании) это передний план.

Все остальной задний т.е. Джин из колбы, полимерный червяк(зелёный), приведение-это лизун, магический шар(круг), справа как замораживающая роза с азота.

Но мы хотим некую абстракцию. Не обязательно, чтоб задний план был таким же

Это только изображение самой идеи.

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