Иллюстратор для детских книг

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок307 просмотров
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Я ищу иллюстратора для детских книг ( для детей 3-8 лет ) в заданном стиле(смотри прикрепленные файлы).

1. Первая книга 8 иллюстраций, 3 персонажа, комплексный фон (спальня и ванная комната)

2. Вторая книга 8 иллюстраций, 5 персонажа, простой фон (подводный мир)

Опишите, пожалуйста, работаете ли вы в данном стиле, сколько времени вам понадобиться, чтобы закончить 16 иллюстраций и желаемое вознаграждение.

8 лет назад
guest_14480046366328
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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