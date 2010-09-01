10 интерьеров ванных комнат + дизайн мебели

$500
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт36 заявок645 просмотров
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Нужно создать 10 интерьеров ванных комнат.

Площадью по 10 кв.м.

Все модели мебели и аксессуаров будут предоставлены в готовом виде с текстурами.

Помимо этого нужно будет придумать по нашим примерным чертежам несколько шкафчиков для ванных комнат.

ТОЛЬКО УКРАИНА!

Присылайте ссылки на Ваши портфолио и оценку стоимости работ по интерьерам.

13 лет назад
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Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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