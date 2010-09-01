10 интерьеров ванных комнат + дизайн мебели

Нужно создать 10 интерьеров ванных комнат.

Площадью по 10 кв.м.

Все модели мебели и аксессуаров будут предоставлены в готовом виде с текстурами.

Помимо этого нужно будет придумать по нашим примерным чертежам несколько шкафчиков для ванных комнат.

ТОЛЬКО УКРАИНА!

Присылайте ссылки на Ваши портфолио и оценку стоимости работ по интерьерам.