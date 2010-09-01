10 интерьеров ванных комнат + дизайн мебели

Ищем исполнителя для проекта загородного дама в с. Гореничи. Дом на 1000 квадратов Задачи: 1. дизайн, документацыя и 3Д картинки. П.С. Исполнителя выберем по соотношению цена качество. Указывать цену. Кандидаты не указавшие цену не расматриваються
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 10 интерьеров ванных комнат.
Площадью по 10 кв.м.
Все модели мебели и аксессуаров будут предоставлены в готовом виде с текстурами.
Помимо этого нужно будет придумать по нашим примерным чертежам несколько шкафчиков для ванных комнат.
ТОЛЬКО УКРАИНА!
Присылайте ссылки на Ваши портфолио и оценку стоимости работ по интерьерам.
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