Продумать планировку и дизайн детской комнаты для разнополых детей (мальчика 8 лет и девочки 2 лет). Во вложении размеры комнаты и примерный дизайн для понимания стиля и цветового решения, которое нравится.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3D визуализация апарткомплекса на Бали.
Задача:
5 видов
Общий план,, комната, душ туалет, бассейн, кухня.
Комнаты в эко стиле. В комнатах все стены выходящие во двор стекло.
Общий размер 5,5 соток.
Во вложении план проекта, фото примеры.
По окончанию проекта, дизайнеру сделавшему дизайн комплекса фото и видео проекта в подарок для портфолио.
При отклике прошу сразу присылать
кейсы и цену.
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