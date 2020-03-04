3D визуализация.

Здравствуйте! Срочно нужен дизайн проект и визуализация офисного помещения. Мы IT компания. Занимаемся digital маркетингом. Нам нужно уютное современное рабочее пространство. Здесь прикладываю схему этажа, где примерно виден метраж и расположение. Так же есть видеозаписи и ...