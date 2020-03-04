3D визуализация.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт32 заявки531 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

3D визуализация апарткомплекса на Бали.

Задача:

5 видов

Общий план,, комната, душ туалет, бассейн, кухня.

Комнаты в эко стиле. В комнатах все стены выходящие во двор стекло.

Общий размер 5,5 соток.

Во вложении план проекта, фото примеры.

По окончанию проекта, дизайнеру сделавшему дизайн комплекса фото и видео проекта в подарок для портфолио.

При отклике прошу сразу присылать

кейсы и цену.

4 года назад
guest_15815345017419
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн-концепция детской комнаты для разнополых детей

    Продумать планировку и дизайн детской комнаты для разнополых детей (мальчика 8 лет и девочки 2 лет). Во вложении размеры комнаты и примерный дизайн для понимания стиля и цветового решения, которое нравится.

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать 3D модель стула

    Всем добрый день! Необходимо отрисовать 3d модель стула в 3dmax-е. Никаких размеров и чертежей к сожалению нет, только фото из интернета. Насколько точной может получиться модель? Интересует стоимость и сроки

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн кухни в современном стиле

    Нужна [b]дизайн-концепция с визуализацией[/b] для кухни в современном стиле.  Цвета: белый + натуральное дерево + акцентный цвет на ваш выбор. Все шкафы до потолка. Высота комнаты 3м. Слева от входа кухонные шкафы с островком. Возле окна - ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн интерьера офиса

    Здравствуйте! Срочно нужен дизайн проект и визуализация офисного помещения. Мы IT компания. Занимаемся digital маркетингом. Нам нужно уютное современное рабочее пространство. Здесь прикладываю схему этажа, где примерно виден метраж и расположение. Так же есть видеозаписи и ...

    Интерьеры и Экстерьеры25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн проект

    Есть обмерочный план двухэтажной квартиры 120 м.кв. Нужно сделать: 1. Планировочное решение с расстановкой мебели. 2. План сантехники (сделать с/у на обоих этажах) 3. План электрики 4. План освещения 5. План выключателей 6. План пола 7. План потолков  8. Развертки стен

    Интерьеры и Экстерьеры27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо разработать дизайн-проект компьютерного клуба (кибер-арены)

    Помещение – 200кв. метров. Нужно разработать концептуальные решения по цветам, освещению и подсветке, цветовым акцентам (рисунки, граффити и тп.) и др. составляющим дизайна интерьера. Важно сделать стильно, но не сложно (долго) и не дорого в реализации дизайнерских задумок. ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: визуализация объектов, интересует стоимость? [url=/users/anastassia26/portfolio/interyery-i-eksteryery-15/vizualizatciya-eksteryera-ban-2314442/]Пример работы[/url]

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад