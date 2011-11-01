Дизайн 2-комнатной квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен31 заявка347 просмотров

Площадь примерно 70м2.

Наверное правильнее разбить работу на два этапа:

1) Планировка

2) Прорисовка

Интересует цена вопроса.

14 лет назад
Generalak2
Алик 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaKostina
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Анна всё сделала как нужно. Всё время была на связи и предоставила множество вариантов. Вежливая и чуткая. Твёрдая десятка!
Выполняла для Алика перепланировку квартиры. Понравилось работать с ним. Задание четкое, сразу принимает решения, поэтому быстро справились. Открыт всему новому. Своевременная оплата. Идеальный заказчик).

Заявки фрилансеров

HannaKostina
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад