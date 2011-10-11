Задача: 1. Смоделировать стеновую панель. Параметры и текстуры прилагаются. 2. Готовую панель визуализировать в 3-х вариантах, используя современные интерьеры Требуемое количество панелей около 30 шт. ...
Дизайн оформления выставки
Дизайна для печати на самоклеющей пленке.
Представляет собой фото стены ванной комнаты обложенной кафелем. Пленка будет наклеиваться на стену и эмитировать стену обложенную плиткой.
Нужно 5 дизайнов.
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