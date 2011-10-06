Требуется дизайн интерьера

Необходимы картинки в 3d-визуализации для 4-комнатной квартиры:

- гостиная (совмещенная с кухней)

- спальня

- две детских

- две ванных

В тех случаях, где это необходимо – два ракурса.

Опционально рассматриваю еще дизайн проект (чертежи) и авторский надзор в СЗАО Москвы. В первую очередь интересуют цены на разработку интерьеров в 3д (многоуровневый потолок и т.д.)

Детальные "хотелки" обсужу с выбранным исполнителем.

Жду предложений по примерным срокам и стоимости.