Исполнитель должен находиться в Нижнем Новгороде, нужны личные встречи.
Дизайн детского кафе
Необходима 3d модель дизайна детского кафе. Есть концепция, план помещения, изображения столов, стульев, барной стойки, аксессуаров. Нужно это все с 3-4-х видов предствить в виде 3d модели.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ - до 18.10.2011
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