Требуется разработать несколько вариантов планировки и организации пространства дома. - расстановка мебели - предложения по цветовой гамме - предложения по зонированию пространства Планы дома прилагаются. ...
Дизайн проект таунхауса
Требуется разработать дизайн интерьера таунхауса 100 кв. метров.
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