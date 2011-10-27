Дизайн интерьера ванной комнаты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен14 заявок282 просмотра

Нужно сделать визуализацию ванной комнаты по чертежам.

14 лет назад
Inna26
Инна 
44 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
40 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

richman21
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работу Игорь выполняет всоответствии со сроками,не подводит,поддерживает связь в процессе работы, исправляет сразу недочеты, что немаловажно. Рекомендую.
Работать с Инной одно удовольствие Подробное ТЗ, оплата вовремя, приятно иметь дело с такими людьми

Заявки фрилансеров

richman21
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад