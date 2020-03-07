Дизайн интерьера

Начал делать ремонт, но не могу закончить.

Есть обои, пол, кровать.

Нужно дорисовать мебель, ковер, шторы, возможно какие то элементы.

Основное: определиться с цветом.

P.s. друзья, мне не нужен полноценный дизайн-проект. И менять из существующего уже ничего не хочу.

Тут нужен скорее совет и черновой набросок.

Указывайте цену за работу, а не за м.кв.