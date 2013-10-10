Дизайн интерьера для кафе

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен7 заявок212 просмотров
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Здравствуйте !

Получили в подарок кафе. Для начала нужен дизайн интерьера, в последствии еще и экстерьер.

Не спрашивайте какой бюджет ! Бюджета изначально нет никакого, деньги по факту будем выделять из семейного бюджета.

Дизайн должен быть лаконичным и симпатичным, но не более исходя из выше перечисленного.

Т.е. Нужно выжать максимум за минимум денег.

От Вас нужно только визуализация и желательно что бы Ваши идеи были подкреплены реальными стройматериалами.

Более детальный план предоставлю позже.

10 лет назад
funtik007
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Liza_design
Елизавета 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$100
14 дней
Исполнительная, внимательная отзывчива, если одним словом - профессионал ! Рекомендую.
Приятно было сотрудничать. Работа оперативная, требования четкие. Всегда на связи, оплата во время. Рекомендую!
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