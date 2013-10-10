Дизайн интерьера для кафе

Здравствуйте !

Получили в подарок кафе. Для начала нужен дизайн интерьера, в последствии еще и экстерьер.

Не спрашивайте какой бюджет ! Бюджета изначально нет никакого, деньги по факту будем выделять из семейного бюджета.

Дизайн должен быть лаконичным и симпатичным, но не более исходя из выше перечисленного.

Т.е. Нужно выжать максимум за минимум денег.

От Вас нужно только визуализация и желательно что бы Ваши идеи были подкреплены реальными стройматериалами.

Более детальный план предоставлю позже.