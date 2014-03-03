Визуализация гостинной 18 кв.м.

Объект — гостиная 18 кв.м. Основная идея конкретна сформирована, есть осознанное понимание что именно хотим, в каких тонах, как должна быть расставлена мебель, все фото и наброски предоставим. Необходима визуализация в 3D формате, для того чтобы увидеть наш замысел. Возможно Вы как специалист захотите внести свои нотки и элементы своего фирменного стиля, это конечно же приветствуется.

Если понравится, выполнение возможно продолжение работы по другим комнатам и коридору.

Жду приветливого и отзывчивого подрядчика.

Обязательное условие общение через skype

Бюджет 65 у.е.

Спасибо.