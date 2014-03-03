Визуализация гостинной 18 кв.м.

$65
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен11 заявок211 просмотров
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Объект — гостиная 18 кв.м. Основная идея конкретна сформирована, есть осознанное понимание что именно хотим, в каких тонах, как должна быть расставлена мебель, все фото и наброски предоставим. Необходима визуализация в 3D формате, для того чтобы увидеть наш замысел. Возможно Вы как специалист захотите внести свои нотки и элементы своего фирменного стиля, это конечно же приветствуется.

Если понравится, выполнение возможно продолжение работы по другим комнатам и коридору.

Жду приветливого и отзывчивого подрядчика.

Обязательное условие общение через skype

Бюджет 65 у.е.

Спасибо.

10 лет назад
RaKran
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ivan-zashlyuk
Иван Зашлюк 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$65
2 дня
Дуже гарно хлопець працює!! Раджу всім! Витримав всі мої примхи! Працювати одне задоволення!
Замечательный заказчик! Четко поставленная задача, оперативные ответы на возникающие в ходе работы вопросы и своевременная оплата. Рекомендую!
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