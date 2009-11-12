Дизайн проект торгового оборудования

Требуется разработать дизайн (только планировка, эскизы, никакой документации не нужно) жилой комнаты в однокомнатной квартире в типовом доме. Перепланировка помещения не допустима. Стиль - современный и простой, без излишеств. Желательно оставить больше свободного пространства. Прежде всего, должно быть ...