Дизайн проект торгового оборудования

Требуется придумать дизайн фартука для современной кухни. 7 стеклянных частей, которые вместе должны создавать интересный вид. Тема дизайна: кофе, шоколад, ваниль. Фотографии желательно брать с сайта wwww.fotolia.com. Хотелось бы увидеть в предложениях эскизы в низком разрешении двух-трёх плиток. Если ...
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Разработка дизайна торгового оборудования для островного магазина одежды в торговом центре. Площадь магазина около 10 м2. Будут предоставлены графические материалы.
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