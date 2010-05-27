Дизайнеры интерьера/архитекторы в офис Москва

Требуется дизайнеры интерьера или архитекторы (2 человека) в Московские офисы компании "Симплекс" simplexgroup.ru (Новослободская и Беляево).

Компания производит окна, шкафы-купе, натяжные потолки, жалюзи и другую продукцию на заказ.

Задача дизайнера – консультации клиентов у нас в офисе в дневное время.

График обсуждаем.

Консультации – по стилю ремонта и оформления квартиры или дома заказчика.

Примерная продолжительность проекта – 3 месяца. При хороших результатах – проект будет продолжен на постоянной основе.

Студенты старших курсов приветствуются.

Ваши переложения и портфолио – на [email protected]

В письме – контакты, краткая информация о себе (ФИО, возраст, образование, опыт работы по профилю, кто может рекомендовать+контакты).