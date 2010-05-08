Чертежник-конструктор

Предлагаем сотрудничество. Компания приглашает к сотрудничеству дизайнеров по интерьеру на договорной основе. От нас – клиенты и заказы, юридическое сопровождение, офис, от вас ваш талант. Рассматриваются дизайнеры только с портфолио сделанных работ, и в случае ...
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Должностные обязанности
Требуется специалист, знающий Автокад.
Компания занимается производством стеклянных перегородок и дверей. Для заказа закаленных стекол требуется переносить их размеры в Автокад. Могут быть прямоугольники, реже - трапеции, часто - важно точное нанесение отверстий для фурнитуры, вырезы и т.п.
Требования к кандидату
Знание Автокад, опыт аналогичной работы. Обязательные требования - внимательность, ответственность, опыт аналогичной работы. Желательно - возможность выезда на объект или в офис по согласованию.
Условия работы
Условия работы обсуждаются с кандидатом.
Предпочтителен вариант сдельного сотрудничества (позаказный - чертежи по представленным размерам и описаниям). Возможен вариант трудоустройства на постоянной основе.
С конструкторами, имеющими хороший опыт работы со стеклом, обговариваются дополнительные условия.
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