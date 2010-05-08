Чертежник-конструктор

Должностные обязанности

Требуется специалист, знающий Автокад.

Компания занимается производством стеклянных перегородок и дверей. Для заказа закаленных стекол требуется переносить их размеры в Автокад. Могут быть прямоугольники, реже - трапеции, часто - важно точное нанесение отверстий для фурнитуры, вырезы и т.п.

Требования к кандидату

Знание Автокад, опыт аналогичной работы. Обязательные требования - внимательность, ответственность, опыт аналогичной работы. Желательно - возможность выезда на объект или в офис по согласованию.

Условия работы

Условия работы обсуждаются с кандидатом.

Предпочтителен вариант сдельного сотрудничества (позаказный - чертежи по представленным размерам и описаниям). Возможен вариант трудоустройства на постоянной основе.

С конструкторами, имеющими хороший опыт работы со стеклом, обговариваются дополнительные условия.