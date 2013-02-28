Доработка дизайн-проекта

Для компании-производителя раздвижных шкафов требуется отрисовать 20-30 шкафов различных форм и дизайнов и вписать их в интерьер. Прошу обращаться людей которые имеют опыт. Примеры того что должно получиться можно посмотреть тут. Это наши конкуренты: http://www.sliderobes.com/ http://www.sharps.co.uk/ http://www.aristo.su/download/ARISTO-Catalogue-2012.pdf Мы сможем предоставить ...