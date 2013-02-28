Доработка дизайн-проекта

$250
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен12 заявок414 просмотров
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Доработка дизайн-проекта в ArchiCAD 14 ,визуализации 3D MAX, v-ray. Оплата поэтапная. Визуализации отдельно

11 лет назад
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
ivan-zashlyuk
Иван Зашлюк 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$230
7 дней
Иван-хороший исполнитель. Спасибо за выполненную работу.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую