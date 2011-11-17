Интерьер однушки-хрущевки

Ищу интересный дизайн для своей однушки-хрущевки.

Из особенностей квартиры:

- на кухне газовая колонка (ее положение хотелось бы оставить как на плане)

- в гостиной два окна (квартира угловая)

- наличие кладовки в гостиной и ниши в прихожей

Из купленной техники:

- встраиваемая электрическая духовка Bosch белого цвета

- стиральная машинка Ariston белого цвета 84*60*39 (В,Ш,Г)

- микроволновая печь белого цвета

Из пожеланий к дизайну:

Квартира для молодой пары, детей пока нет, а когда появятся и подрастут, будем рассматривать другой вариант квартиры.

Делать студию не хочется по причине проблем согласования – нельзя объединять единственную жилую комнату с кухней, где есть газ. Рассчитываем на разумную перепланировку, которую можно без проблем оформить.

Из малюсенькой кухни хочется выжать максимум свободного пространства, поэтому прикидываем расстановку гарнитура в один ряд (в одном из верхних шкафов должна быть спрятана газовая колонка). Холодильник скорее всего должен занять место на месте коридора, часть которого вольется в интерьер кухни. Если будут варианты интереснее – с удовольствием рассмотрим.

В гостиной должен быть удобный раскладывающийся диван с удобным просмотром телевизора и возможностью усадить пару-тройку гостей. Должно быть выделено рабочее место, где будет небольшой письменный стол с компьютером. Кладовая, как нам кажется, закроется системой шкафов-купе. Открывается дверь шкафа – попадаешь в кладовку. Хочется расширить маленькое пространство – поэтому думали о возможности размещения зеркал. Мебель бы хотелось бы иметь с расчетом на то, что будет место, где можно хранить вещи.

Прихожая очень узкая – проблема, решение которой хотелось бы увидеть. Как вариант – какое-то использование имеющейся ниши.

Ванна с туалетом совмещены. Душевая кабина исключается – жена очень любит принимать ванну. Стиральная машина в этой же комнате – как нам кажется.

По стилю дизайна определенного сказать не могу. Старина не нравится. Хочется видеть изюминку, чтобы была видна работа дизайнера. Цвета скорее всего светлые – вроде про них пишут, что они расширяют пространство. Это не требование, хочется видеть варианты. Ванна нравится в сочетании темно-коричневого и светло-бежевого тонов. Опять же не требование.

Вадим, г. Нижний Новгород

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