Креативный дизайн ресторана пиццерии

НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ! этот человек может всякое написать в ответ, но смысл один - отвратительно работает, обещает много, и не выполняет! Я ЕЩЕ ТАКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НЕ ВИДЕЛА! ПОДВЕЛ САМЫМ СВИНСКИМ ОБРАЗОМ!