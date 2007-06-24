Креативный дизайн ресторана пиццерии

$250
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт42 заявки524 просмотра
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Добрый день всем!

мне нужно что бы Вы разработали дизайн пиццерии - ресторана.

Недорогая мебель, но в своем роде эксклюзивная.

срочно нужно сделать эскиз, есть идея, нужно ее воплощение, к 29.01.2008 вечером, можно поздним вечером нужны эскизы, утром выложу план. нужен ответственный человек, готовый постараться на славу.

стоимость может расти.

приветствуется наличие скайпа.

ссылки на портфолио обязательны.

эскизы бросать на мыло: [email protected]

16 лет назад
Liluby
Ирина 
38 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
gottor
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-2)
16 лет назад
НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ! этот человек может всякое написать в ответ, но смысл один - отвратительно работает, обещает много, и не выполняет! Я ЕЩЕ ТАКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НЕ ВИДЕЛА! ПОДВЕЛ САМЫМ СВИНСКИМ ОБРАЗОМ!
Ужасный заказчик. Безхребетный человек. Не знает чего хочет не может четко сформулировать требования. Самые плохие впечатления. Если вам дороги ваши нервы не беритесь сотрудничать.
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