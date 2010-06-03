Набор команды под проект

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт5 заявок825 просмотров
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Для долгосрочного сотрудничества по отдельным проектам нужны дизайнеры интерьеров, архитекторы и визуализаторы с опытом работы не менее двух лет. Резюме и ссылки на портфолио высылать на адрес: [email protected]

Телефон для справок: (097) 136 09 06; (063) 136 81 81 (Александр)

14 лет назад
Chesko
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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