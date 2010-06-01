Ищу дизайн проектировщиков для сотрудничества

Требуется дизайнеры интерьера или архитекторы (2 человека) в Московские офисы компании "Симплекс" simplexgroup.ru (Новослободская и Беляево). Компания производит окна, шкафы-купе, натяжные потолки, жалюзи и другую продукцию на заказ. Задача дизайнера – консультации клиентов у нас в офисе ...
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Здравствуйте!
Требуются дизайн проектировщики для сотрудничества. Город Москва. Лицензия.
С уважением, Максим!
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