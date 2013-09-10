Разработать дизайн мебели

Здравствуйте ! Получили в подарок кафе. Для начала нужен дизайн интерьера, в последствии еще и экстерьер. Не спрашивайте какой бюджет ! Бюджета изначально нет никакого, деньги по факту будем выделять из семейного бюджета. Дизайн должен быть лаконичным и ...