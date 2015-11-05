Создание 3d модели здания особняка

Рекламное агенство "Эффект" приглашает к сотрудничеству декораторов-витринистов для новогоднего оформления торгового центра. Ваша задача: создать креативный макет в установленные сроки. Очень важно понимание используемого материала, способов крепления и прочих декораторских тонкостей. Мы ищем ответственного, креативного, находчивого работника, ...
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Здравствуйте.
Нужна модель особняка смоделированная по фотографиям. Фотографии со всех сторон особняка имеются в хорошем качестве.
Здание особняка очень сложное. Много декоративных элементов: лепнина, статуи, башни.
Здание нам нужно точь в точь как оригинал, т.е. точная уменьшенная его копия.
По данной модели мы будем отливать здание из бронзы, поэтому файл нужен в формате stl без текстуры.
Большая просьба, если Вы не уверены, что справитесь с заказом на все 100%, то не усложняйте, пожалуйста, жизнь не себе, не нам.
Не беритесь за то, с чем не сможете справиться. Здание особняка по своей структуре ОЧЕНЬ сложное.
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