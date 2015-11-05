Создание 3d модели здания особняка

Здравствуйте.

Нужна модель особняка смоделированная по фотографиям. Фотографии со всех сторон особняка имеются в хорошем качестве.

Здание особняка очень сложное. Много декоративных элементов: лепнина, статуи, башни.

Здание нам нужно точь в точь как оригинал, т.е. точная уменьшенная его копия.

По данной модели мы будем отливать здание из бронзы, поэтому файл нужен в формате stl без текстуры.

Большая просьба, если Вы не уверены, что справитесь с заказом на все 100%, то не усложняйте, пожалуйста, жизнь не себе, не нам.

Не беритесь за то, с чем не сможете справиться. Здание особняка по своей структуре ОЧЕНЬ сложное.