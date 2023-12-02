Тезнічний дизайн проекту квартири

Потрібен технічний дизайн проєкт квартири з усіма необхідними кресленнями

- Обміри на об"єкті в Ірпіні

- планування з розташуванням меблів

- демонтаж існуючих стін

- монтаж нових стін

- План розташування сантехніки з прив"язкою виводів під неї

- план теплоі підлоги

- План стель

- Схема освітлення з прив"язкою світильників та вимикачів для кожної їх групи

-Схема розміщення електричних систем

- схема вентиляції

- Відомість оздоблення приміщень з підрахунком площі підлоги, стін та стель

Скільки буде коштувати весь перелік необхідного, та скільки часу буде виконання? Якщо є можливість, надайте приклад подібних замовлень.

квартира 58 м кв