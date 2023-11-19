Моделирование здания под рендер

Интерьеры и ЭкстерьерыОткрыт6 заявок48 просмотров
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Необходимо смоделировать здание по чертежам. Они в аттаче.

Метод моделирования - только сплайны + модификаторы.

Конструкция не должна содержать Poly-геометрию без веских оснований. Окна и прочие повторяющиеся элементы - через инстансы. Необходимо так же собрать легкую и понятную иерархию, слоями и/или группами. Рабочие единицы - сантиметр. Расставить material id.

Формат результата - .max файл, до 2022 версии.

Возможны различия между планами и фасадами, в таком случае отдаем приоритет фасадам

21 день назад
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