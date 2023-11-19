Моделирование здания под рендер

Ми - виробництво м'яких меблів. Працюємо на ринку понад 15 років. Виготовляємо меблі на замовлення, серед яких: - Прямі дивани - Кутові дивани - Ліжка - Меблі для приймальні та передпокою - М'які крісла Працюємо ...
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Необходимо смоделировать здание по чертежам. Они в аттаче.
Метод моделирования - только сплайны + модификаторы.
Конструкция не должна содержать Poly-геометрию без веских оснований. Окна и прочие повторяющиеся элементы - через инстансы. Необходимо так же собрать легкую и понятную иерархию, слоями и/или группами. Рабочие единицы - сантиметр. Расставить material id.
Формат результата - .max файл, до 2022 версии.
Возможны различия между планами и фасадами, в таком случае отдаем приоритет фасадам
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