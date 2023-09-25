Спальная комната в Мурино

$10
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт10 заявок29 просмотров
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Необходимо было создать интерьер спальной комнаты площадью 27 кв.м. Важным требованием было разделить спальную зону от зоны отдыха.

2 месяца назад
Kris24tina
24 годаИндонезия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад