Надо сделать Рендеринг / видео визуализацию таунхаус

Надо сделать видео визуализацию / рендеринг двух почти одинаковых таунхаусов (с мебелью внутри).

2 этажа и мансарда, общая площадь этажа одного дома около 120м2

Детальный проект есть, есть разные форматы (см. Фото)

Вот пример, как хотели бы видеть внутри:

https://drive.google.com/file/d/10qC6TO49MeORm5dWinU1x8j65bP01G0s/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/5PT4mCDi3Zw?si=PN4duKFTtjO2NSc5

И снаружи хотелось бы- типа подъезжаем на машине, обходим дом и тд.

Прошу прислать стоимость, сроки и примеры Ваших работ