Надо сделать Рендеринг / видео визуализацию таунхаус

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок43 просмотра
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Надо сделать видео визуализацию / рендеринг двух почти одинаковых таунхаусов (с мебелью внутри).

2 этажа и мансарда, общая площадь этажа одного дома около 120м2

Детальный проект есть, есть разные форматы (см. Фото)

Вот пример, как хотели бы видеть внутри:

https://drive.google.com/file/d/10qC6TO49MeORm5dWinU1x8j65bP01G0s/view?usp=drivesdk

https://youtu.be/5PT4mCDi3Zw?si=PN4duKFTtjO2NSc5

И снаружи хотелось бы- типа подъезжаем на машине, обходим дом и тд.

Прошу прислать стоимость, сроки и примеры Ваших работ

2 месяца назад
NADiA_Kossi
Надия 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
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Выбранный исполнитель
voloshan_oleksan
Олександр 
22 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$1200
45 дней
UAH