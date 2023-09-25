Создать для печати на стеклянной двери шкафа картину

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт2 заявки17 просмотров
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Создать для печати на стеклянной двери вмонтированного в стену винного шкафа. Шкаф находится в спальне. Фото ниже. Подобрать Картину по интерьер, Желательно чтоб она была контрастной с более яркими цветами. Стекло будет подсвечивается и одновременно играть роль ночника.

2 месяца назад
Shagr
47 летМолдова
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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