3D рендеринг меблів

Ми - виробництво м'яких меблів. Працюємо на ринку понад 15 років. Виготовляємо меблі на замовлення, серед яких:

- Прямі дивани

- Кутові дивани

- Ліжка

- Меблі для приймальні та передпокою

- М'які крісла

Працюємо із різноманітними видами матеріалів, тканини, як: шкіра, велюр, плюш, мішковина і т.д.

У виробництві застосовуємо різноманітні механізми/приховані механізми для зручності наших клієнтів, як: приховані шухляди, ніші для білизни, вмонтовані електроприлади, як безпровідні зарядки та продовжувачі, також LED-підсвітки.



Ми готові до реалізації нових ідей та пропозицій у розробці нових меблевих рішень у сучасні дизайни-інтер'єрів



Завдання:

Створити нові моделі м'яких меблів у сучасному інтер'єрі. Плюсом буде використання наших переваг серед механізмів та новітніх рішень для зручності клієнта, від вмонтованих шухляд до безпровідних зарядок у підлокітниках дивану.

Хочемо зробити акцент на мінімалістичності виробі, аби він чудово підходив для сучасних рішень ремонту квартир та будинків. З тканин хочемо бачити радше пастельні та класичні, нюдові кольори.



Наші побажання:

Рендери виробу на білому фоні. Рендер виробу на фоні дизайну інтер'єру. Наявність розуміння створення данної моделі, ТТХ та усю інформацію для виробництва. Декілька кольорів виробу. Рендери додаткових функцій: якщо це якась фішка моделі, як от безпровідна зарядка - ракурс саме на цю фішку.



Якщо виконавцю потрібен буде інструментарій: ПО, або ж рендер-ферми для швидкого рендерингу - безпроблемно надамо усе для якісного виконання завдання.



Кількість виробів необмежена, співпраця на постійній основі для покращення сервісу нашого виробництва та створення все нових моделей для наших покупців.