3D рендеринг меблів

Наша компанія займається комплектацією об?єктів під ключ. Шукаємо дизайнерів-візуалізаторів для співробітництва на проекті ЖК Юніті 200кв Алгоритм дій: Команда з 2-х людей Ви використовуємо готові ...
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Ми - виробництво м'яких меблів. Працюємо на ринку понад 15 років. Виготовляємо меблі на замовлення, серед яких:
- Прямі дивани
- Кутові дивани
- Ліжка
- Меблі для приймальні та передпокою
- М'які крісла
Працюємо із різноманітними видами матеріалів, тканини, як: шкіра, велюр, плюш, мішковина і т.д.
У виробництві застосовуємо різноманітні механізми/приховані механізми для зручності наших клієнтів, як: приховані шухляди, ніші для білизни, вмонтовані електроприлади, як безпровідні зарядки та продовжувачі, також LED-підсвітки.
Ми готові до реалізації нових ідей та пропозицій у розробці нових меблевих рішень у сучасні дизайни-інтер'єрів
Завдання:
Створити нові моделі м'яких меблів у сучасному інтер'єрі. Плюсом буде використання наших переваг серед механізмів та новітніх рішень для зручності клієнта, від вмонтованих шухляд до безпровідних зарядок у підлокітниках дивану.
Хочемо зробити акцент на мінімалістичності виробі, аби він чудово підходив для сучасних рішень ремонту квартир та будинків. З тканин хочемо бачити радше пастельні та класичні, нюдові кольори.
Наші побажання:
Рендери виробу на білому фоні. Рендер виробу на фоні дизайну інтер'єру. Наявність розуміння створення данної моделі, ТТХ та усю інформацію для виробництва. Декілька кольорів виробу. Рендери додаткових функцій: якщо це якась фішка моделі, як от безпровідна зарядка - ракурс саме на цю фішку.
Якщо виконавцю потрібен буде інструментарій: ПО, або ж рендер-ферми для швидкого рендерингу - безпроблемно надамо усе для якісного виконання завдання.
Кількість виробів необмежена, співпраця на постійній основі для покращення сервісу нашого виробництва та створення все нових моделей для наших покупців.
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