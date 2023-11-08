Візуалізація 5-ти квартир

Сделать визуал интерьера и экстерьера дома.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компанія займається комплектацією об?єктів під ключ.
Шукаємо дизайнерів-візуалізаторів для співробітництва на проекті ЖК Юніті 200кв
Алгоритм дій:
Команда з 2-х людей
Ви використовуємо готові планування від нас
Ви вставляєте в інтер?єр моделі меблі, список яких ми надаємо. Є 3д моделі
Всього є 2 види квартир: 2-х кімнатні - 3 шт та 3-х кімнатні - 2 шт
У однакових плануваннях ЛИШЕ міняєте 3д моделі.
Деталі та атмосферу створюєте за вашим бажанням. Стилі: сучасний, мінімалізм, неокласика
Графік:
1 квартира - (Гостова, 2 спальні, тераса) - 1,5 дня
Зарплата:
1 квартира - 4000 грн
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