Візуалізація 5-ти квартир

$500
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт16 заявок47 просмотров
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Наша компанія займається комплектацією об?єктів під ключ.

Шукаємо дизайнерів-візуалізаторів для співробітництва на проекті ЖК Юніті 200кв

Алгоритм дій:

Команда з 2-х людей

  1. Ви використовуємо готові планування від нас

  2. Ви вставляєте в інтер?єр моделі меблі, список яких ми надаємо. Є 3д моделі

  3. Всього є 2 види квартир: 2-х кімнатні - 3 шт та 3-х кімнатні - 2 шт

  4. У однакових плануваннях ЛИШЕ міняєте 3д моделі.

  5. Деталі та атмосферу створюєте за вашим бажанням. Стилі: сучасний, мінімалізм, неокласика

Графік:

1 квартира - (Гостова, 2 спальні, тераса) - 1,5 дня

Зарплата:

1 квартира -  4000 грн

месяц назад
guest_1700336364894
Украина
месяц в сервисе
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месяц назад