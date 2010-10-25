Визуализация лобби четко по референсу

Имеется детальная планировка и разрез вестибюля. Необходимо смоделировать архитектурную геометрию: стены, подвесной потолок, пол, окна и витрины, круговая дверь исходя из видимого на отмеченном ракурсе.

Далее необходимо в точности повторить дизайн, стиль и освещение, как на референсе , приложенном к проекту

Отрендерить 1 превью для одобрения, позже приготовить и пост-обработать финальное изображение.

Размер на выходе - Ландшафтный А3 300 DPI

(Прошу не обращаться исполнителям, не знакомым с техникой работы по референсам, поскольку отличия от оригинала неприемлемы)