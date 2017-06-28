Доработать функционал "Купонов" - OpenCart 2.3.0.2

Opencart 2.3.0.2 - Купоны:

Требуется добавить условие, которое будет учитывать кол-во товаров в корзине при использования купона, что надо сделать:

1. Админка->Купоны (добавить/редактировать), добавить поле, для данного условия:

Описание функции (Количество товаров в корзине): условие сравнения "больше, меньше, равно, больше или равно, меньше или равно"; число товаров.

Если пусто или 0 условие кол-во товаров игнорируется.

2. Юзер. часть->оформление заказа/корзина - ввод купона.

Дописать запрос в базу данных на проверку условий купона - должны проверят условие сравнения и указанное число товаров в корзине.

3. Добавить в MySQL в таблицу oc_coupon 2 колонки - условие сравнения и кол-во товаров

К примеру, мы установили число "2" и условие "больше", то купон должен срабатывать на покупку от 3 товаров и выше.

В заявках оставлять опыт работы с OpenCart, сумма к оплате, сроки.