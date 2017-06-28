Opencart решить проблемы после переноса

$4
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки113 просмотров
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После переноса сайта с одного хостинга на другой возникли две проблемы: 

1) Не отображаются фотографии продуктов. 

2) Не открывается админка (пустая страница). 

Скорее всего, дело в неправильно прописанных путях в конфигурационных файлах. Нужно правильно их прописать.

OpenCart
6 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
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