Нужно настроить расш. эл. торговлю для сайта Sab.ua (ТЗ прилагается и обсуждается)
Произвести обновление онлайн мазгазина на Magento c 1.8.1.0 до 1.9.2.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как сказанно в названии, нужно обновить магенту до версии 1.9.2.4. Проверить все модули и устранить все ошибки.
Пишите сразу срок выполнения и цену.
Обязательно наличии Pay-Pal (ну или ещё какие есть возможности) так как я живу за предалми СНГ и мне все ваши сервисы не доступны.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Не большие правки магазина и доработки. Пишите в личку.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн, установка и настройка темплейта на opencart Порядок оплаты работы: Предоплата 33% Дизайн одобрен 33% Все настроено и вебсайт готов к работе 33% Бюджет $300Завершен6 лет назад
Нужно разработать интернет-магазин для продажи стройматериалов. Пользователи ИМ - дилеры, которые будут самостоятельно оформлять свои заказы на сайте, получать и оплачивать счета, следить за статусом заказа. Синхронизация счетов и остатков товаров с 1С. Задача - автоматизировать ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Уже настроена интеграция со СДЭК, данные о доставке выводятся в чекауте. Необходимо:1) добавить в шапку информацию о способах доставки, количеству ПВЗ должно выглядеть примерно так: [url=https://prnt.sc/fktdtt]https://prnt.sc/fktdtt[/url]По клику на "30 пунктов" должно выводиться модальное окно с картой пунктов ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен сайт для интернет магазина, не перегруженный информацией и кол-вом страниц. Главная страница, каталог (женщинам, мужчинам, аксессуары, доставка и т.п.), контакты, новости, соцсети. Правильное наполнение для дальнейшего продвижения. Удобный, продаваемый и привлекательный сайт.Интернет-магазины25 заявокЗакрыт6 лет назад
- $420
Добрый. Требуется создание и техническая поддержка интернет магазина для вязанной продукции (шапки, шарфы и т.д.) Ассортимент продукции пока не большой, буквально 30-50 моделей. Но будет увеличиваться. Продукция молодежная, яркая. Сайт нужен такой же на WordPress или ShopifyЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток! Интересует стоимость и сроки создание интернет магазина по тематике расходных материалов для инженерных систем (станции технического обслуживания автомобилей). В представлении 7 страничный сайт (главная, товары, услуги, оплата, доставка, оплата, корзина), где в товарах ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Внести изменения в карточке товара и в каталоге. Нужно сделать вывод опций. Версия opencart 2.3 ТЗ ( см. вложение).Завершен6 лет назад
Здравствуйте, нужен прототип и дизайн посадочной страницы, тематика туризм и отдых.Пожалуйста присылайте свою бюджетную оценку.Завершен6 лет назад