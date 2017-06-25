Произвести обновление онлайн мазгазина на Magento c 1.8.1.0 до 1.9.2.4

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Как сказанно в названии, нужно обновить магенту до версии 1.9.2.4. Проверить все модули и устранить все ошибки.

Пишите сразу срок выполнения и цену.

Обязательно наличии Pay-Pal (ну или ещё какие есть возможности) так как я живу за предалми СНГ и мне все ваши сервисы не доступны.

Magento
6 лет назад
NIck648
38 летГермания
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад