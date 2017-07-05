Дизайн, установка и настройка темплейта на opencart

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок157 просмотров
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Дизайн, установка и настройка темплейта на opencart

Порядок оплаты работы:

Предоплата 33%

Дизайн одобрен 33%

Все настроено и вебсайт готов к работе 33%

Бюджет $300

OpenCart
6 лет назад
catman
Тимур 
47 летАвстралия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$325
4 дня
Сделал работу за 1 неделю
Все Ок
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