Правки/доработки магазина на OpenCart

Нужно разработать интернет-магазин для продажи стройматериалов. Пользователи ИМ - дилеры, которые будут самостоятельно оформлять свои заказы на сайте, получать и оплачивать счета, следить за статусом заказа. Синхронизация счетов и остатков товаров с 1С. Задача - автоматизировать ...